رونالدينيو: "بيراميدز من الصعب أن ينافس الأهلي والزمالك"

أكد الأسطورة البرازيلية رونالدينيو أنه من الصعب أن ينافس فريق بيراميدز عملاقي الكرة الصرية الأهلي والزمالك في الوقت الحالي، مشددا أنه مازال فريق جديد.

وقال رونالدينيو في تصريحاته لقناة بيراميدز:"براميدز فريق جديد من الصعب وصوله لمستوى الأهلي والزمالك بهذه السرعة، ولكن يمكن تحقيق نتائج جيدة بالجهد والتنظيم وجزء من التوفيق".

ويتواجد رونالدينيو بصحبة الأيرلندي روبي كين في الاستوديو التحليلي على قناة بيراميدز لتحليل مباراة طلائع الجيش وبيراميدز.