ريبامار يتقدم لبيرامدز مجددا بالهدف الثاني أمام طلائع الجيش

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ريبامار
سجل لوكاس ريبامار الهدف الثاني لبيراميدز في شباك طلائع الجيش في الدقيقة 74 ليتقدم لفريقه بالهدف الثاني سريعا.
وأدرك عاصم صلاح هدف التعادل للجيش في الدقيقة 68 من ضربة ثابتة، ليعود المهاجم البرازيل محرزا الهدف الثاني له ولفريقه بعد 3 دقائق فقط من الفريق العسكري.
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