ريبامار يتقدم لبيرامدز مجددا بالهدف الثاني أمام طلائع الجيش

شوط أول سلبي بين طلائع الجيش وبيراميدز

انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش وبيراميدز، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ستاد جهاز الرياضة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري.