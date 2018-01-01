بالفيديو| بيراميدز يتصدر الدوري بثنائية في طلائع الجيش

حقق فريق بيراميدز انتصاراً صعباً، وثميناً على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 2-1 ارتقى به إلى صدارة الدوري، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جهاز الرياضة العسكري"، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري العام.

أحرز هدفي بيراميدز لوكاس ريبامار في الدقيقتين 52، 74، فيما أحرز عاصم صلاح هدف طلائع الجيش الوحيد في الدقيقة 69.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد بيراميدز إلى سبع نقاط في الصدارة، فيما توقف رصيد الجيش عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر.