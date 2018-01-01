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بالفيديو| بيراميدز يتصدر الدوري بثنائية في طلائع الجيش

أمس PM 11:03
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| بيراميدز يتصدر الدوري بثنائية في طلائع الجيش

بيراميدز

حقق فريق بيراميدز انتصاراً صعباً، وثميناً على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 2-1 ارتقى به إلى صدارة الدوري، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جهاز الرياضة العسكري"، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري العام.

أحرز هدفي بيراميدز لوكاس ريبامار في الدقيقتين 52، 74، فيما أحرز عاصم صلاح هدف طلائع الجيش الوحيد في الدقيقة 69.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد بيراميدز إلى سبع نقاط في الصدارة، فيما توقف رصيد الجيش عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر.

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«ريبامار» يتقدم لبيراميدز في مرمى طلائع الجيش

نجح فريق بيراميدز في إحراز الهدف الأول بمرمى طلائع الجيش، وذلك خلال المباراة التي تقام بينهما الأن باستاد جهاز الرياضة العسكري، بالجولة الثالثة من مسابقة الدوري

عاصم صلاح يتعادل للجيش أمام بيراميدز علي طريقة «رونالدينيو»

نجح فريق طلائع الجيش في إدراك التعادل أمام نظيره بيراميدز، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

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