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وصول بعثة الأهلي إلى تونس.. ونائب السفير يستقبلهم في المطار

اليوم PM 12:09
كتب: علي سمير وحسين غريب
وصول بعثة الأهلي إلى تونس.. ونائب السفير يستقبلهم في المطار

فريق الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى تونس لملاقاة فريق الترجي يوم الجمعة المقبل باستاد رادس في الجولة الخامسة لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويترأس الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بعثة الفريق التي تضم 23 لاعباً ، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وأيمن أشرف، وساليف كوليبالي، وعلي معلول، وعمرو السولية، وهشام محمد، وأكرم توفيق، وكريم نيدفيد، ووليد سليمان، وإسلام محارب، وأحمد حمودي، وميدو جابر، وناصر ماهر، وأحمد حمدي، ومروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر .

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار تونس، ريهام عمار، نائب السفير والقائم بأعماله، وأحمد عزام، المستشار السياسي والمسئول الأمني بالسفارة والذين حرصوا على تسهيل وإنهاء إجراءات دخول بعثة الأهلي .

وكلّف نبيل الحبشي، سفير مصر بتونس، ريهام عمار باستقبال بعثة الأهلي؛ نظراً لتواجده في القاهرة، حيث يقضي أجازة لعدة أيام .

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