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مدرب الأهلي يكشف حقيقة عقاب مؤمن زكريا قبل مواجهة الترجي

اليوم PM 03:23
كتب: علي سمير وحسين غريب
مدرب الأهلي يكشف حقيقة عقاب مؤمن زكريا قبل مواجهة الترجي

مؤمن زكريا

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن غياب مؤمن زكريا ، لاعب الفريق عن رحلة تونس لمواجهة الترجي لم يكن لأسباب إدارية، مؤكدا ان اللاعب متواجد فى تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية بشكل مستمر، وملتزم بتعليمات الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون .

وقال يوسف إن استبعاد مؤمن زكريا من رحلة تونس بسبب رؤية فنية للجهاز الفنى للفريق بقيادة كارتيرون ، نافياً أن يكون استبعاد اللاعب من رحلة تونس نتيجة لتوقيع أية غرامات أو عقوبات عليه.

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي يوم الجمعة باستاد رادس في الجولة الخامسة لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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