عاجل| رسميًا: هاني رمزي مدربًا مساعدًا في جهاز المنتخب الوطني

أعلن اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، تعيين هاني رمزي، مدربًا مساعدًا، ضمن جهاز المنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي أجيري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقده اتحاد الكرة، للإعلان عن الجهاز الفني الكامل للمنتخب الوطني، الذي سيبدأ عمله رسميًا بداية من اليوم.

وكان اتحاد الكرة يفاضل بين أكثر من اسم لتولى منصب المدرب المساعد، ضمن جهاز المنتخب الوطني، حيث كانت المفاضلة بين ضياء السيد وهاني رمزي، ليتم الاستقرار على هاني رمزي للعمل ضمن الجهاز الفني.