عاجل| رسميًا: هاني رمزي مدربًا مساعدًا في جهاز المنتخب الوطني

أحدث الأخبار
هاني رمزي
أعلن اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، تعيين هاني رمزي، مدربًا مساعدًا، ضمن جهاز المنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي أجيري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقده اتحاد الكرة، للإعلان عن الجهاز الفني الكامل للمنتخب الوطني، الذي سيبدأ عمله رسميًا بداية من اليوم.
وكان اتحاد الكرة يفاضل بين أكثر من اسم لتولى منصب المدرب المساعد، ضمن جهاز المنتخب الوطني، حيث كانت المفاضلة بين ضياء السيد وهاني رمزي، ليتم الاستقرار على هاني رمزي للعمل ضمن الجهاز الفني.
ريال مدريد
0
:
0
09:00 PMكأس السوبر الأوروبي
أتليتكو مدريد
برشلونة
3
:
0
06:15 PMمباريات ودية
بوكا جونيورز
نجوم المستقبل
0
:
0
08:00 PMالدوري المصري
المقاولون العرب
تعليقات الفيسبوك