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الشوط الأول| «جنش» يخرج بالزمالك متقدمًا على المقاصة برأسية كاسونجو

اليوم PM 09:43
كتب: محمود فؤاد
الشوط الأول| «جنش» يخرج بالزمالك متقدمًا على المقاصة برأسية كاسونجو

جنش وكاسونجو

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ومصر المقاصة بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله كاسونجو في الدقيقة 6، في الوقت الذي قدم فيه الحارس محمود جنش مستوى مميز وأنقذ فريقه من أكثر من هدف محقق.

سيطر الزمالك على زمام المبادرة من الدقائق الأولى للقاء ونجح في تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 6 عن طريق كاسونجو.

رد مصر المقاصة بنشاط ملحوظ ووصل لمرمى جنش في أكثر من كرة خطيرة كان أقربها رأسية في الدقيقة 7 لكنها مرت بجوار القائم.

بعد مرور ما يقرب من 10 دقائق بدأ فريق مصر المقاصة الدخول في أجواء اللقاء وتهديد مرمى الزمالك لكنه فشل حتى الآن في ترجمتها لأهداف.

في الدقيقة 18 أهدر باولن فوافي لاعب مصر المقاصة أخطر فرص الفريق الفيومي من إنفراد بعد مراوغته دفاع الزمالك لكن الحارس جنش يتعامل معها ببراعة وينقذها.

هدأ اللعب مع الوصول للدقيقة 30 باستثناء بعض محاولات المقاصة عن طريق فوافي وأنطوي فيما حاول الزمالك امتصاب حماس لاعبي الفريق الفيومي الذين يبحثون عن هدف التعادل.

الدقيقة 33 العارضة تمنع فرصة خطيرة بل أهم الكرات من رأسية أنطوي التي كانت قريبة من الشباك لولا الاصطدام بالعارضة ثم إلى خارج الملعب.

من جديد جنش في الدقيقة 40 يمنع هدف جديد محقق لأنطوي من رأسية متقنة لكنه يبعدها ببراعة خارج المرمى.

سيطر المقاصة على مجريات اللعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكنه فشل في تعديل النتيجة لينتهي بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

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