الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

«أجيري»: «صلاح» من أفضل اللاعبين بالعالم.. ولم أستقر على القوام الاساسي للفراعنة

حازم إمام: الفوز على المقاصة دفعة قوية للفريق لمواصلة صدارة الدوري

«أجيري»: أداء اللاعب المصري متشابه مع نظيره المكسيكي.. ومندهش لغياب الجماهير

أمير مرتضى: أداء الزمالك يتحسن من مباراة لأخرى

60 دقيقة| الزمالك يواصل تفوقه على المقاصة بهدف نظيف

اليوم PM 10:19
كتب: محمود فؤاد
60 دقيقة| الزمالك يواصل تفوقه على المقاصة بهدف نظيف

الزمالك والمقاصة "صورة أرشيفية"

مرت 60 دقيقة حتى الأن من زمن المباراة التي تجمع حالياً فريقي الزمالك، مصر المقاصة بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ولاتزال تشير نتيجة المباراة حتى الأن لتقدم الأبيض بهدف نظيف أحرزه الكونغولي كاسونجو كابونجو.

بدأ فريق مصر المقاصة الشوط الثاني من اللقاء مسيطراً على وسط الميدان، واعتمد في معظم هجماته على سرعة الثنائي الهجومي الخطير باولون فوافي، وجون أنطوي، في المقابل شن لاعبي الزمالك بعض الهجمات على مرمى المقاصة، لكن على استحياء، إذ لم تكن لها أي خطورة تذكر على مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة.

وفي الدقيقة 51 أجرى السويسري كريستيان جروس أول تغييرات الزمالك بالدفع بـ محمد إبراهيم على حساب محمود كهربا.

وبالفعل وفور دخول إبراهيم ملعب المباراة تحسن أداء الفريق الأبيض نسبياً، وفي الدقيقة 54 سدد إبراهيم حسن تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء المقاصة، تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم ببراعة.

أخبار متعلقة

طلعت يوسف يعترض علي حكم مباراة الزمالك والمقاصة

طلعت يوسف يعترض علي حكم مباراة الزمالك والمقاصة
30 دقيقة| المقاصة يسيطر دون خطورة حقيقية أمام الزمالك

30 دقيقة| المقاصة يسيطر دون خطورة حقيقية أمام الزمالك

الشوط الأول| «جنش» يخرج بالزمالك متقدمًا على المقاصة برأسية كاسونجو

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ومصر المقاصة بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله كاسونجو في الدقيقة 6، في الوقت الذي قدم فيه الحارس محمود جنش مستوى مميز وأ

جماهير الزمالك تطلق لقب السد العالي على «جنش»

أطلقت جماهير نادي الزمالك والتي تحضر المواجهة التي تجمع حالياً الأبيض أمام مصر المقاصة بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لقب «السد العالي».

أخبار قد تعجبك

«أجيرى» يشعل الخلافات بالجبلاية وتمسّك «ثلاثى» برحيله

استطلاع رأى

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • 0

    :

    1

    09:00 PM

    الدوري المصري
  • الزمالك

    الزمالك

الأكثر قراءة

"خناقة" في الزمالك بسبب "عبدالعزيز".. واللاعبين: "أمال لو لعبت كأس عالم كنت عملت إيه"

لقطة اليوم| القائمة الأفريقية تكشف فشل «فضل».. وتخبط كارتيرون في الأهلي

خناقة وتبادل شتائم فى الزمالك بين «عبدالعزيز وكهربا»
الأهلى يستعيد قوته الرباعية أمام الترجى.. وغموض موقف «السولية»