60 دقيقة| الزمالك يواصل تفوقه على المقاصة بهدف نظيف

مرت 60 دقيقة حتى الأن من زمن المباراة التي تجمع حالياً فريقي الزمالك، مصر المقاصة بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ولاتزال تشير نتيجة المباراة حتى الأن لتقدم الأبيض بهدف نظيف أحرزه الكونغولي كاسونجو كابونجو.

بدأ فريق مصر المقاصة الشوط الثاني من اللقاء مسيطراً على وسط الميدان، واعتمد في معظم هجماته على سرعة الثنائي الهجومي الخطير باولون فوافي، وجون أنطوي، في المقابل شن لاعبي الزمالك بعض الهجمات على مرمى المقاصة، لكن على استحياء، إذ لم تكن لها أي خطورة تذكر على مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة.

وفي الدقيقة 51 أجرى السويسري كريستيان جروس أول تغييرات الزمالك بالدفع بـ محمد إبراهيم على حساب محمود كهربا.

وبالفعل وفور دخول إبراهيم ملعب المباراة تحسن أداء الفريق الأبيض نسبياً، وفي الدقيقة 54 سدد إبراهيم حسن تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء المقاصة، تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم ببراعة.