70 دقيقة| «كاسونجو» يهدر فرصة تعزيز تقدم الزمالك أمام المقاصة

مرت 70 دقيقة حتى الأن من زمن المباراة التي تجمع حالياً فريقي الزمالك، مصر المقاصة بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ولاتزال تشير نتيجة المباراة حتى الأن لتقدم الأبيض بهدف نظيف أحرزه الكونغولي كاسونجو كابونجو.

تبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان، وفي الدقيقة 66 كاد ينجح الزمالك في تعزيز تقدمه بثاني الأهداف، حيث توغل إبراهيم حسن داخل منطقة جزاء مصر المقاصة من الجانب الأيمن، ومرر كرة إلى الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الأبيض، لكن تدخل لاعب وسط المقاصة محمد توني في الوقت المناسب، وأخرج الكرة من أمام المهاجم الكونغولي.

وفي الدقيقة 68 أجرى طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة أول تغييرات فريقه بنزول أحمد محسن على حساب باولون فوافي.

وفي الدقيقة 69 كاد كاسونجو أن يحرز ثاني أهداف الزمالك، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة جزاء المقاصة، تصدى لها ببراعة أحمد عادل عبد المنعم.