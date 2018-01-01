بالفيديو| الزمالك يرتقي إلى صدارة الدوري بهدف في المقاصة

حقق فريق الزمالك انتصاراً ثميناً على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "الجيش" بالسويس، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز كاسونجو كابونجو هدف الأبيض الوحيد في الدقيقة السادسة من زمن المباراة.

وسيطر الزمالك على زمام المبادرة من الدقائق الأولى للقاء ونجح في تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 6 عن طريق كاسونجو.

رد مصر المقاصة بنشاط ملحوظ ووصل لمرمى جنش في أكثر من كرة خطيرة كان أقربها رأسية في الدقيقة 7 لكنها مرت بجوار القائم.

بعد مرور ما يقرب من 10 دقائق بدأ فريق مصر المقاصة الدخول في أجواء اللقاء وتهديد مرمى الزمالك لكنه فشل حتى الآن في ترجمتها لأهداف.

في الدقيقة 18 أهدر باولن فوافي لاعب مصر المقاصة أخطر فرص الفريق الفيومي من إنفراد بعد مراوغته دفاع الزمالك لكن الحارس جنش يتعامل معها ببراعة وينقذها.

هدأ اللعب مع الوصول للدقيقة 30 باستثناء بعض محاولات المقاصة عن طريق فوافي وأنطوي فيما حاول الزمالك امتصاب حماس لاعبي الفريق الفيومي الذين يبحثون عن هدف التعادل.

الدقيقة 33 العارضة تمنع فرصة خطيرة بل أهم الكرات من رأسية أنطوي التي كانت قريبة من الشباك لولا الاصطدام بالعارضة ثم إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 34 أجرى المقاصة أول تغييراته بنزول رجب عمران بدلاً من وليد عادل.

من جديد جنش في الدقيقة 40 يمنع هدف جديد محقق لأنطوي من رأسية متقنة لكنه يبعدها ببراعة خارج المرمى.

سيطر المقاصة على مجريات اللعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكنه فشل في تعديل النتيجة لينتهي بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

بدأ فريق مصر المقاصة الشوط الثاني من اللقاء مسيطراً على وسط الميدان، واعتمد في معظم هجماته على سرعة الثنائي الهجومي الخطير باولون فوافي، وجون أنطوي، في المقابل شن لاعبي الزمالك بعض الهجمات على مرمى المقاصة، لكن على استحياء، إذ لم تكن لها أي خطورة تذكر على مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة.

وفي الدقيقة 51 أجرى السويسري كريستيان جروس أول تغييرات الزمالك بالدفع بـ محمد إبراهيم على حساب محمود كهربا.

وبالفعل وفور دخول إبراهيم ملعب المباراة تحسن أداء الفريق الأبيض نسبياً، وفي الدقيقة 54 سدد إبراهيم حسن تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء المقاصة، تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم ببراعة.

تبادل كلا الفريقين بعد ذلك السيطرة على وسط الميدان، وفي الدقيقة 66 كاد ينجح الزمالك في تعزيز تقدمه بثاني الأهداف، حيث توغل إبراهيم حسن داخل منطقة جزاء مصر المقاصة من الجانب الأيمن، ومرر كرة إلى الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الأبيض، لكن تدخل لاعب وسط المقاصة محمد توني في الوقت المناسب، وأخرج الكرة من أمام المهاجم الكونغولي.

وفي الدقيقة 68 أجرى طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة ثاني تغييرات فريقه بنزول أحمد محسن على حساب باولون فوافي.

وفي الدقيقة 69 كاد كاسونجو أن يحرز ثاني أهداف الزمالك، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة جزاء المقاصة، تصدى لها ببراعة أحمد عادل عبد المنعم.

في الدقيقة 73 أجرى الزمالك ثاني تغييراته بنزول حميد أحداد على حساب كاسونجو كابونجو.

وفي الدقيقة 74 وفي لقطة مثيرة للجدل، اصطدمت تسديدة إبراهيم حسن نجم الزمالك من داخل منطقة جزاء المقاصة بيد مدافع الفريق الخصم شريف حازم إمام، لكن حكم اللقاء محمد عادل رفض احتساب ركلة جزاء للأبيض، وذلك وسط اعتراضات كبيرة من حانب لاعبي الأبيض، وجهازه الفني.

وفي الدقيقة 77 سدد نجم وسط مصر المقاصة محمد رمضان من خارج منطقة جزاء الزمالك، تصويبة صاروخية مرت بجوار المقص الأيمن لمرمى الأبيض إلى خارج أرض الملعب.

وفي الدقيقة 79 حل صلاح عاشور بديلاً لـ محمد رمضان كثالث تغييرات المقاصة خلال اللقاء.

وفي الدقيقة 81 حل لاعب الوسط الدولي التونسي بديلاً لـ محمود عبد العزيز كآخر تغييرات الزمالك في المباراة.

بعد ذلك تواصل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان، وذلك دون أي تهديد حقيق من لاعبي كلا الفريقين على مرمى الفريق الأخر.

وفي الدقيقة 90 أشهر حكم المباراة أحمد عادل الكارت الأحمر في وجه الغاني جون أنطوي مهاجم المقاصة بعد اعتدائه بدون كرة على محمود "الونش" مدافع الزمالك.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد الزمالك إلى سبع نقاط في الصدارة، فيما توقف رصيد المقاصة عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.