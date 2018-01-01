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«أجيري»: أداء اللاعب المصري متشابه مع نظيره المكسيكي.. ومندهش لغياب الجماهير

أمس PM 11:43
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«أجيري»: أداء اللاعب المصري متشابه مع نظيره المكسيكي.. ومندهش لغياب الجماهير

أجيري

أعرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري عن سعادته الكبيرة بمستوى اللاعبين المصريين من خلال مشاهدته لبعض مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أجيري في تصريحات تليفزيونية، عقب المواجهة التي كان يحضرها بين فريقي الزمالك، والمقاصة بالجولة الثالثة من الدوري، والتي انتهت نتيجتها بانتصار الأبيض بهدف نظيف،: "فخور للغاية بتولي المهمة الفنية للمنتخب المصري، كما أنني تشرفت للغاية كوني متواجداً لحضور إحدى مباريات بطولة الدوري اليوم".

وواصل: "مندهش للغاية من غياب الجماهير المصرية عن حضور المباريات، وأرى أن الدوري المصري قوي، كما أن مستوى اللاعبين المصريين يتشابه إلى جد كبير مع نظرائه من اللاعبين المكسيكيين، وكلاهما يتمتع بمستوى فني، ومهاري مميز".

 

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