«أجيري»: «صلاح» من أفضل اللاعبين بالعالم.. ولم أستقر على القوام الاساسي للفراعنة

أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري على أنه لم يستقر حتى الأن على القوام الأساسي للمنتخب المصري، والذي يستعد لمواجهة النيجر 8 سبتمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 2019.

وقال أجيري في تصريحات تليفزيونية اليوم: "لم أستقر حتى الأن على القوام الرئيسي للمنتخب المصري، نعم شاهدت بعض المواجهات ببطولة الدوري المصري، لكنني أحتاج إلى وقت طويل نسبياً من أجل التعرف على المستوى الفني الحقيقي لجميع اللاعبين، ووضع التشكيلة الأنسب للفريق".

وأردف: "تفصلنا أيام قليلة فقط عن مواجهة النيجر بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، وأسعى فقط لتحقيق الانتصار خلال تلك المواجهة، وذلك على الرغم من عدم قدرتي من الوقوف على مستوى اللاعبين، أو التعرف على امكانياتهم حتى الأن".

وواصل "صلاح يعد حالياً أحد أفضل اللاعبين بالعالم، وهو أهم لاعب بالمنتخب المصري الأن، كما أنه قد عانى من إصابة قوية حرمته من المشاركة في أول مباريات المنتخب المصري بالمونديال، لكنني أثق في أنه سيعود لكامل مستواه المعهود رفقة ليفربول خلال مباريات الموسم الجديد".