مدرب الترجي: سنرد اعتبارنا أمام الأهلي ولن نشكو الحكم مثل «البدري»

أكد مجدي تراوي، المدرب العام لنادي الترجي التونسي، أن فريقه قادر على حسم الصعود إلى دورب ثمن النهائي في دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الأهلي اليوم، خلال المباراة التي ستجمعهم اليوم في التاسعة مساء على استاد رادس بتونس، خلال المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة الخامس من دور المجموعات.

وقال «تراوي» المدرب العام، للفريق التونسي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نعرف قيمة المباراة جيدا وبالتأكيد لن تكون سهلة، ويجب أن يتم تقسيم اللقاء إلى عدة أجزاء حتى نخرج بنتيجة إيجابية، وسنعتمد على اللاعبين أصحاب الخبرات مثل خليل شمام ومعز بن شريفية شمس الدين الذوادي لنقل خبراتهم لباقي اللاعبين، وسنرد إعتبارنا بعد مواجهة الموسم الماضي".

واضاف: "الأهلي فاز على الأندية التونسية في السنوات الأربعة الأخيرة ولكنه لم يكن الأفضل فنيا فوق أرض الملعب، وقابلنا سوء حظ قوي أمامهم، ولن نتحدث عن التحكيم قبل المباراة مثلما كان يفعل حسام البدري مدرب الأهلي السابق".