عاجل.. «كارتيرون» يعلن تشكيل الأهلي في مباراة الترجي

مدرب الترجي: سنرد اعتبارنا أمام الأهلي ولن نشكو الحكم مثل «البدري»

أكد مجدي تراوي، المدرب العام لنادي الترجي التونسي، أن فريقه قادر على حسم الصعود إلى دورب ثمن النهائي في دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الأهلي اليوم، خلال الم