عاجل.. «كارتيرون» يعلن تشكيل الأهلي في مباراة الترجي

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الأهلي
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأحمر مباراة الترجي التونسي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا اليوم.
وجاء التشكيل كالتالي..
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي وساليف كوليبالي وسعد سمير وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وناصر ماهر وميدو جابر ووليد سليمان.
خط الهجوم : وليد أزارو.
وتنقل المباراة على الهواء مباشرة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة بي ان سبورت1، ويعلق على اللقاء الثنائي روؤف خليف وخليل البلوشي.
ويحتل فريق النادي الأهلي المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف الترجى صاحب الصدارة بـ10 نقاط.
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