قبل ساعات من لقاء الترجي.. كارتيرون يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي تحذير شديد اللهجة للاعبي الفريق الأحمر قبل ساعات قليلة من مواجهة الترجي التونسي التي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، بسبب إهدار الفرص في المباريات السابقة.

وطالب "كارتيرون" لاعبي الفريق الأحمر خاصة رباعي الهجوم بترجمة الفرصة التي ستتاح لهم في اللقاء، مشددًا على أن صعوبة اللقاء لا تحتمل ضياع فرص مثلما حدث في لقاء النجمة اللبناني الأخير بالبطولة العربية.

وهدد مدرب الأهلي لاعبيه بالاستبعاد والتجميد خلال الفترة المقبلة بسبب غياب التركيز خاصة لاعبي الهجوم، مطالبا الجميع بالهدوء واستغلال الفرص من أجل العودة من تونس بنتيجة إيجابية.

ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورت1، ويعلق على اللقاء الثنائي روؤف خليف وخليل البلوشي.

ويحتل فريق النادي الأهلي المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف الترجى صاحب الصدارة بـ10 نقاط.