بالفيديو| «أزارو» يتقدم للأهلي على الترجي بالهدف الأول

سجل النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى الترجي عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 33 ، خلال المباراة المقامة بينهما على ستاد رادس، بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي فريق النادي الأهلي مع الترجي التونسي اليوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أفريقيا على الملعب الأولمبي برادس.ويحتل فريق النادي الأهلي المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف الترجى صاحب الصدارة بـ10 نقاط.وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة الترجي، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، وساليف كوليبالي، وسعد سمير، وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، وهشام محمد، وناصر ماهر، وميدو جابر، ووليد سليمان.

خط الهجوم : وليد أزارو.