20 دقيقة| أزارو ينقذ الأهلي من أول أهداف الترجي

مرت 20 دقيقة من مباراة الأهلي والترجي ولا تزال النتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين، بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأت المباراة بداية هادئة من الجانبين حاول خلالها الترجي التونسي فرض سيطرته على مجريات الأمور، في الوقت الذي حاول فيه الأحمر امتصاص حماس أصحاب الأرض.

توقف اللعب مع الدقائق الأولى بعد تصام لاعبين من الترجي تسبب في خروج بلال الماجري للإصابة والدفع بأنيس البدري بديلا له في الدقيقة 9.

وصل الأهلي لمرمى الترجي ببعض الكرات التي افتقد للخطورة بشكل كبير عن طريق تسديدة لوليد سليمان وكرة عرضية تصدى لها سعد سمير لكنهما مرا بعيدا عن مرمى معز بن شريفية.

أنقذ المغربي وليد أزارو الأهلي من هدف صريح للترجي بعدما أبعد هجمة مركبة للترجي كادت تنتهي في النهاية بهدف للفريق التونسي لكنه أبعدها برأسية ثم أمسك الشناوي بالكرة في الدقيقة 15.

مجددا ينقذ الشناوي مرمى الأهلي في الدقيقة 17 ينقذ الشناوي كرة خطيرة من تسديدة ليوسف البلايلي يمسكها حارس الأهلي على مرتين.

ويلتقي فريق النادي الأهلي مع الترجي التونسي اليوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أفريقيا على الملعب الأولمبي برادس.

ويحتل فريق النادي الأهلي المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف الترجى صاحب الصدارة بـ10 نقاط.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة الترجي، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، وساليف كوليبالي، وسعد سمير، وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، وهشام محمد، وناصر ماهر، وميدو جابر، ووليد سليمان.

خط الهجوم : وليد أزارو.