80 دقيقة| الترجي يضغط والأهلي يحاول الحفاظ على هدف أزارو

مرت 80 دقيقة من مباراة الأهلي والترجي التونسي في الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا ولا يزال الفريق الأحمر متقدما بهدف دون رد، سجله المغربي أزارو في الشوط الأول.

وبدأت المباراة بداية هادئة من الجانبين حاول خلالها الترجي التونسي فرض سيطرته على مجريات الأمور، في الوقت الذي حاول فيه الأحمر امتصاص حماس أصحاب الأرض.

توقف اللعب مع الدقائق الأولى بعد تصام لاعبين من الترجي تسبب في خروج بلال الماجري للإصابة والدفع بأنيس البدري بديلا له في الدقيقة 9.

وصل الأهلي لمرمى الترجي ببعض الكرات التي افتقد للخطورة بشكل كبير عن طريق تسديدة لوليد سليمان وكرة عرضية تصدى لها سعد سمير لكنهما مرا بعيدا عن مرمى معز بن شريفية.

أنقذ المغربي وليد أزارو الأهلي من هدف صريح للترجي بعدما أبعد هجمة مركبة للترجي كادت تنتهي في النهاية بهدف للفريق التونسي لكنه أبعدها برأسية ثم أمسك الشناوي بالكرة في الدقيقة 15.

مجددا ينقذ الشناوي مرمى الأهلي في الدقيقة 17 ينقذ الشناوي كرة خطيرة من تسديدة ليوسف البلايلي يمسكها حارس الأهلي على مرتين.

بعد مرور من 25 دقيقة بدأ لم تظهر للأهلي خطورة حقيقية على مرمى الترجي، بينما حاول لاعبو الأخير تهديد مرمى الشناوي لكن الكرات افتقد للدقة.

وهدأ اللعب بشكل كبير من حيث الخطورة على الملعب بعد مرور 30 دقيقة لكن تبقى الأفضلية للترجي الأكثر استحواذًا وسيطرة.

الدقيقة 33 تشهد لدغة أهلاوية عكس سير اللعب وسيطرة الترجي، من المغربي وليد أزارو الذي تلقى رأسية من كوليبالي غالطت معز بن شريفية وتهادت أمام أزارو الذي أودعها الشباك.

انتفض الترجي من أجل إدراك التعادل ووصل في أكثر من كرة خطيرة عن طريق المزعج يوسف البلايلي لكن دفاع الأهلي أنقذها في النهاية.

مجددًا كاد يسجل أزارو من عرضية رائعة من معلول في الدقيقة 40 لكن معز بن شريفية يتصدى لها ويطلق حكم اللقاء صافرته معلنا احتساب تسلل.

شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضغط قوي للغاية على دفاع الأهلي لكن الأحمر نجح في الخروج متقدمًا بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني ومثل نظيرتها في الأول كانت هادئة وغابت الخطورة على المرميين بشكل كبير، في الوقت الذي اعتمد فيه وسط ملعب الترجي على الخشونة بشكل كبير مع لاعبي الأهلي بعدما تعرض الثنائي ناصر ماهر ووليد سليمان للإصابة لكنهما عادا للمشاركة مجددًا بعد إسعافهما.

الدقيقة 56 تشهد أول ملامح الخطورة الأهلاوية بعد عدة تمريرات تصل الكرة بالقرب من منطقة الجزاء لكنه يسدد في يد المعز بن شريفية.

مع الوصول الدقيقة 60 يحاول الترجي التونسي إدراك هدف التعادل لكن حتى الآن يتعامل دفاع الأحمر معهم بشكل جيد.

الدقيقة 69 تشهد أخطر فرص الترجي بعد هدوء في الأداء من الجانبين، لكن الحارس محمد الشناوي ينقذ الكرة من أمام الخنيسي مهاجم باب سويقة.

في الدقيقة 71 طلب لاعبو الترجي الحصول على ركلة جزاء بداعي إعاقة كوليبالي للخنيسي لكن الحكم لم يحتسب خطأ.

من جديد واصل الترجي ضغطه عن طريق الخنيسي لكن سعد سمير يمنع مهاجم الترجي من المرور مجددا في الدقيقة 75.

رد الأهلي بهجمات افتقدت للخطورة كان أهمها من ميدو جابر في الدقيقة 77 لكن دفاع الترجي تصدى له عن طريق الأخطاء التي لم تنتج عنها خطورة على المرمى.

ويلتقي فريق النادي الأهلي مع الترجي التونسي اليوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أفريقيا على الملعب الأولمبي برادس.

ويحتل فريق النادي الأهلي المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف الترجى صاحب الصدارة بـ10 نقاط.