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مرتضى: «أنا حرمت الأهلى من عبد الله السعيد»

اليوم PM 01:24
كتب: محمود فؤاد
مرتضى: «أنا حرمت الأهلى من عبد الله السعيد»

عبد الله السعيد

قال رئيس نادى الزمالك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده داخل مقر النادى اليوم" أنا حرمت النادي الاهلي من احرف لاعب لديه وهو عبدالله السعيد، ورفضت وقتها الافصاح للجنة المالية التي كانت تدير النادي ماليا في ذلك التوقيت عن سر وجود عجز بقيمة 40 مليون جنية في خزينة النادي حفاظا علي سرية المفاضات مع عبدالله السعيد لانها كانت صفقة القرن".

ويعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا للكشف عن مفاجآت عديدة وكذلك يكشف رئيس الزمالك عن آخر تطورات القضية المثارة عن نادي الزمالك.

  

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