عاجل| الزمالك يعلن إيقاف النشاط الرياضي 

أعلن ياسر لبيب، رئيس ادارة النشاط الرياضي بالزمالك عن تضامنه مع رئيس النادى ومجلس ادارة الزمالك لما يتعرض له من مؤامرة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه رئيس النادي: "أنا قررت إيقاف النشاط الرياضي بالنادي لحين ايجاد حل للمؤامرة التي يتعرض لها النادي خلال الفترة الماضية".