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عاجل| الزمالك يعلن انسحابه من الدورى

منذ 55 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
عاجل| الزمالك يعلن انسحابه من الدورى

فريق الزمالك

أعلن رئيس نادى الزمالك، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده داخل النادى اليوم، أن فريق الكرة لن يخوض أي مباريات في الدوري هذا الموسم، وأن الفريق لن يلعب الدوري وقال: "اللي خايف من مجلس الإدارة يقدم استقالته".

واتخذ رئيس القلعة البيضاء هذا القرار إعتراضا منه على حد قوله على الإتهامات التى وجهت للمجلس فى الفترة الأخيرة.

ووجه  رئيس مجلس الزمالك الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على محاولات حل الأزمة التي يمر بها النادي في الفترة الحالية، كما أنه يشكر كل المسئولين بالدولة على محاولات حل الأزمة ومنها الأمن الوطني والرقابة الإدارية .

ويعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا للكشف عن مفاجآت عديدة وكذلك يكشف رئيس الزمالك عن آخر تطورات القضية المثارة عن نادي الزمالك.

  

 

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