الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

لجنة الكرة بالأهلي تبحث اختيار خليفة هاني رمزي في قطاع الناشئين

بالصور| المصري يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سونجو بالكونفدرالية

استعدادًا للجونة.. الإنتاج الحربي يهزم أسوان بثلاثية وديًا

تضخم في عضلة القلب يقرب «سترينيتش» من الاعتزال

تركي آل الشيخ يعلق على تصريحات مرتضى منصور

اليوم PM 05:54
كتب: محمد خيري
تركي آل الشيخ يعلق على تصريحات مرتضى منصور

تركي آل الشيخ ومرتضى

علق تركي آل الشيخ مستشار هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي، على تصريحات رئيس نادي الزمالك خلال المؤتمر الذي عقده اليوم بمقر النادي بميت عقبة.

وكتب «آل الشيخ» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "لم أجد من ادارة نادي الزمالك الشقيق ورئيسة الأخ المستشار مرتضى منصور الا كل احترافية وعمل لما فيه مصلحة كرة القدم المصرية والعربية".

وكان رئيس الزمالك قال خلال حديثه اليوم: "تركي آل الشيخ، منحني هدايا خاصة بي لكنني قمت بتحويلها لنادي الزمالك، 18 مليون جنيه هدية من تركي ال الشيخ حولتهم لصفقة النقاز، و50 مليون جنيه هدية حولتهم لجروس و88 مليون جنيه هديه حولتهم لساسي، و9 مليون هديه حولتهم لملابس الفريق".

أخبار متعلقة

اتحاد الكرة عن انسحاب الزمالك: لم يصلنا قرارا رسميا واللائحة واضحة

اتحاد الكرة عن انسحاب الزمالك: لم يصلنا قرارا رسميا واللائحة واضحة
جهاز الزمالك تعليقا على الإنسحاب: «سيبونا فى حالنا»

جهاز الزمالك تعليقا على الإنسحاب: «سيبونا فى حالنا»

رسميا.. «تركي آل الشيخ» يعلن لافولبي مدربا لبيراميدز

أعلن تركي أل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز عن تعيين الأرجنتيني ريكاردو لافولبي مدربا للفريق خلفا للبرازيلي ألبرتو فالنتيم.

مرتضى «انسحابات» يهدد من جديد وساعة الجد «لف وارجع تاني»

رئيس الزمالك يعلن الانسحاب من الدوري وتجميد النشاط الرياضي

أخبار قد تعجبك

«أبوريدة» يحذر أعضاء الجبلاية: الهجوم على «أجيرى» ممنوع

استطلاع رأى

  • برشلونة

    برشلونة

  • -

    :

    -

    10:15 PM

    الدوري الأسباني
  • ألافيس

    ألافيس

  • توتنهام

    توتنهام

  • 3

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • فولهام

    فولهام

  • جانجون

    جانجون

  • 1

    :

    3

    05:00 PM

    الدوري الفرنسي
  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • كييفو فيرونا

    كييفو فيرونا

  • 2

    :

    3

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 3

    :

    2

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • أرسنال

    أرسنال

  • الهلال السعودي

    الهلال السعودي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    كأس السوبر السعودي
  • اتحاد جدة

    اتحاد جدة

الأكثر قراءة

«كلوب» يعلق على الصراع بين «صلاح وماني» في ليفربول

وائل جمعة: "الترجي له ركلة جزاء صحيحة أمام الأهلي"

عاجل| إضراب عن العمل في الزمالك
الزمالك يعلن خفايا الحساب الخاص وحسم الانسحاب