تركي آل الشيخ يعلق على تصريحات مرتضى منصور

علق تركي آل الشيخ مستشار هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي، على تصريحات رئيس نادي الزمالك خلال المؤتمر الذي عقده اليوم بمقر النادي بميت عقبة.

وكتب «آل الشيخ» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "لم أجد من ادارة نادي الزمالك الشقيق ورئيسة الأخ المستشار مرتضى منصور الا كل احترافية وعمل لما فيه مصلحة كرة القدم المصرية والعربية".

وكان رئيس الزمالك قال خلال حديثه اليوم: "تركي آل الشيخ، منحني هدايا خاصة بي لكنني قمت بتحويلها لنادي الزمالك، 18 مليون جنيه هدية من تركي ال الشيخ حولتهم لصفقة النقاز، و50 مليون جنيه هدية حولتهم لجروس و88 مليون جنيه هديه حولتهم لساسي، و9 مليون هديه حولتهم لملابس الفريق".