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محمود الخطيب يوجه رسالة خاصة للاعبي الأهلي

اليوم AM 10:46
كتب: على سمير وحسين غريب
محمود الخطيب يوجه رسالة خاصة للاعبي الأهلي

محمود الخطيب

نقلا عن العدد الورقي 

وجه محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، رسالة خاصة للاعبين عقب الفوز على الترجى، أكد فيها أنهم الأقرب والأحق للفوز بالبطولة الأفريقية، واللعب فى كأس العالم للأندية، مشدداً على أن عليهم بذل الجهد والعرق والقتال من أجل التتويج بالبطولة واللعب مع الكبار.

ويعود الفريق إلى تدريباته عصر اليوم الأحد، عقب الراحة التى حصل عليها الفريق، أمس السبت، حيث وصلت البعثة فى الرابعة عصر أمس، مقبلة من تونس، حيث يعقد الجهاز الفنى محاضرة خاصة قبيل تدريب الفريق، لشرح أخطاء مباراة الترجى، خاصة الدفاعية التى كادت أن تكلف الفريق الكثير فى موقعة الترجى، للعمل على تلافيها فى المباريات المقبلة، خاصة فى الدور ربع النهائى للبطولة الأفريقية، التى سيواجه فيها الفريق منافسين أكثر قوة ولا يمكن معهم ارتكاب مثل هذه الأخطاء.

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