تعليمات خاصة لـ«مهاجمي» الزمالك استعدادًا لمواجهة نجوم المستقبل

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب النادي وذلك عقب العودة من الراحة التي حصلوا عليها عقب الفوز على المقاصة بهدف دون رد بالجولة الثالثة من الدوري.

وانطلق المران والذي يشارك فيه اللاعبون الذين خاضوا لقاء المقاصة السابق بالدوري باجتماع فني بين كريستيان جروس المدير الفني واللاعبون استغرق 15 دقيقة.

حيث قام جروس بتوجيه بعض النصائح الفنية والتعليمات للاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة .

كما اوضح المدير الفني للاعبين الأخطاء التي وقعوا فيها خلال اللقاء السابق وطالبهم بعدم تكرارها وتداركها مستقبليا.

وشدد كريستيان جروس على اللاعبين بعدم التهاون وضرورة بذل أقصى ما لديهم من مجهود للتواجد في التشكيلة الأساسية خلال اللقاءات القادمة،وخاصة أن الفريق سيواجه نجوم المستقبل يوم 27 من الشهر الجارى.

كما طالب جروس لاعبي الهجوم بعدم تكرار إهدار الفرص الكثيرة والتي كان آخرها بلقاء المقاصة وطالبهم بالتركيز واستغلال هذه الفرص وتسجيل أكبر عدد من الاهداف .