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الأهلي: ناصر ماهر جاهز لمباراة وادي دجلة

اليوم PM 01:22
كتب: علي سمير وحسين غريب
الأهلي: ناصر ماهر جاهز لمباراة وادي دجلة

ناصر ماهر

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ناصر ماهر، لاعب الفريق سيكون جاهزا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مباريات الدوري العام.

واضاف طبيب الأهلي: «ناصر ماهر تعرض لكدمة في القدم في مباراة الترجي الأخيرة، ولكنها لن تمنعه عن التواجد في مباراة وادي دجلة».

ويستأنف الأهلي تدريباته في الخامسة مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة دجلة.

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