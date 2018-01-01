لاعبو الأهلي يشتكون كثرة المياة في ملعب مباراة وادي دجلة

اشتكى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كثرة المياه المتواجدة في أرضية ستاد السلام وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمام وادي دجلة في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقبل انطلاق اللقاء بدقائق قليلة قام مسئولو ستاد السلام برش الملعب بغزارة ليتسبب في تواجد كميات كبيرة من المياه تبطىء من سرعة الكرة وتعيق الحركة بشكل سليم.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق وادي دجلة، على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد 2018-2019، ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز الثاني له في البطولة بعد فوزه في الجولة الماضية على المصري بعد أن تعادل مع الإسماعيلي في الأسبوع الأول، محتلا المركز السادس برصيد 4 نقاط، على الجانب الآخر، يسعى وادي دجلة لتحقيق انتصاره الأول في الموسم الجديد وذلك بعد تعرضه للخسارة في الجولتين الماضيتين أمام بتروجت والجونة، فيما تعادل في الجولة الافتتاحية مع الداخلية، ليحتل المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.