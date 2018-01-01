الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

80 دقيقة| الأهلي يتقدم ويواصل ضغطه على مرمى دجلة

بالفيديو| الأهلي يحرز الهدف الأول في شباك وادي دجلة

رغم إشارة طبيب الأهلي بتغييره.. «الشناوي» يصر على استكمال مواجهة دجلة

70 دقيقة| «عبدالمنصف» يواصل تألقه ويمنع هدفا لـ«صلاح محسن»

لاعبو الأهلي يشتكون كثرة المياة في ملعب مباراة وادي دجلة

اليوم PM 08:13
كتب: حسين غريب
لاعبو الأهلي يشتكون كثرة المياة في ملعب مباراة وادي دجلة

الاهلي ودجلة

اشتكى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كثرة المياه المتواجدة في أرضية ستاد السلام وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمام وادي دجلة في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقبل انطلاق اللقاء بدقائق قليلة قام مسئولو ستاد السلام برش الملعب بغزارة ليتسبب في تواجد كميات كبيرة من المياه تبطىء من سرعة الكرة وتعيق الحركة بشكل سليم.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق وادي دجلة، على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد 2018-2019، ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز الثاني له في البطولة بعد فوزه في الجولة الماضية على المصري بعد أن تعادل مع الإسماعيلي في الأسبوع الأول، محتلا المركز السادس برصيد 4 نقاط، على الجانب الآخر، يسعى وادي دجلة لتحقيق انتصاره الأول في الموسم الجديد وذلك بعد تعرضه للخسارة في الجولتين الماضيتين أمام بتروجت والجونة، فيما تعادل في الجولة الافتتاحية مع الداخلية، ليحتل المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.

أخبار متعلقة

«محارب» و«حمودي» على دكة الأهلي أمام دجلة واستبعاد مروان محسن

«محارب» و«حمودي» على دكة الأهلي أمام دجلة واستبعاد مروان محسن
بالصور| عناق حار بين لاعب دجلة وزملائه السابقين في الأهلي

بالصور| عناق حار بين لاعب دجلة وزملائه السابقين في الأهلي

«أوين»: الأهلي فريق كبير ويضم لاعبين مميزين

تغزل نجم كرة القدم الإنجليزية، وفريق ليفربول الأسبق مايكل أوين بفريق النادي الأهلي ، وذلك من خلال تصريحاته التليفزيونية اليوم، على خلفية تحليله مواجهة الأحمر، و

بالصور| أجيري وهاني رمزي في لقاء الأهلي ووادي دجلة

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على التواجد في مقصورة استاد السلام لمتابعة مباراة الأهلي أمام نظيره وادي دجلة في الجولة الثالثة من مسا

أخبار قد تعجبك

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز ويرفض قيد لاعب «مالطيا» فى قائمته

استطلاع رأى

  • الأهلي

    الأهلي

  • 1

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • باوك

    باوك

الأكثر قراءة

بعد 30 دقيقة.. «صلاح» يفرض سيطرته على تصويت الأفضل بأوروبا.. ومنافسة بين «رونالدو ومودريتش» على الوصافة

كلنا معاك يا «مومو».. «صلاح» يغرد وحيدا بعد اكتساح «رونالدو ومودريتش» بالأفضل بأوروبا

رسميا| محمد صلاح ينافس «رونالدو ومودريتش» على لقب أفضل لاعب في أوروبا
جلسات نفسية وفنية للاعبى الزمالك.. وأمير مرتضى يهددهم بالعقوبات