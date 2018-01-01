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30 دقيقة| وليد سليمان يهدر من جديد للأهلي.. و«نداي» يرد لدجلة

اليوم PM 08:29
كتب: حسين غريب
30 دقيقة| وليد سليمان يهدر من جديد للأهلي.. و«نداي» يرد لدجلة

الأهلي ودجلة "صورة أرشيفية"

مرت 30 دقيقة حتى الأن من زمن اللقاء الذي يجمع فريقي الأهلي، ووادي دجلة على ملعب "السلام"، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء لتعادل الفريقين سلبياً.

في الدقيقة 22 كاد وليد سليمان أن يفتتح أول أهداف الأهلي أمام وادي دجلة، وذلك إثر انفراده بمرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوي، لكن الأخير خرج بالوقت المناسب من مرماه، وتصدى لتسديدة سليمان من داخل منطقة جزاء.

وفي الدقيقة 23 سدد مهاجم وادي دجلة إبراهيما نداي تصويبة صاروخية من داخل منطقة جزاء الأهلي، لكن كرته مرت أعلى محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق وادي دجلة، على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد 2018-2019، ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز الثاني له في البطولة بعد فوزه في الجولة الماضية على المصري بعد أن تعادل مع الإسماعيلي في الأسبوع الأول، محتلا المركز السادس برصيد 4 نقاط، على الجانب الآخر، يسعى وادي دجلة لتحقيق انتصاره الأول في الموسم الجديد وذلك بعد تعرضه للخسارة في الجولتين الماضيتين أمام بتروجت والجونة، فيما تعادل في الجولة الافتتاحية مع الداخلية، ليحتل المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.

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