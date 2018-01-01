بالصور.. إصابة الركبة تهاجم وليد سليمان في لقاء الأهلي ودجلة

اشتكى وليد سليمان صانع ألعاب فريق الأهلي من آلام في الركبة خلال مباراة فريقه ضد وادي دجلة بالجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وخضع وليد سليمان لفحص طبي سريع وتم ربط ركبته بواقي لتخفيف الآلام وتجنبا لمزيد من الكدمات خاصة وأنه تعرض لكدمة قوية في مباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا في قصبة القدم.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق وادي دجلة، على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد 2018-2019، ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز الثاني له في البطولة بعد فوزه في الجولة الماضية على المصري بعد أن تعادل مع الإسماعيلي في الأسبوع الأول، محتلا المركز السادس برصيد 4 نقاط، على الجانب الآخر، يسعى وادي دجلة لتحقيق انتصاره الأول في الموسم الجديد وذلك بعد تعرضه للخسارة في الجولتين الماضيتين أمام بتروجت والجونة، فيما تعادل في الجولة الافتتاحية مع الداخلية، ليحتل المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.