شوط أول سلبي بين الأهلي ووادي دجلة

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع حالياً فريقي الأهلي، ووادي دجلة بتعادل كلا الفريقين سلبياً، وذلك في المواجهة تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب "السلام".

بدأ فريق وادي دجلة اللقاء، وعلى غير المتوقع مسيطراً على وسط الميدان أمام لاعبي الأهلي، والذين بدا عليهم الارتباك في الدقائق الأولى.

واستطاع فريق وادي دجلة الوصول إلى منطقة جزاء الأهلي، لكن هجماته لم يكن لها أي تأثير يذكر على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر.

في الدقيقة الثانية عشر من اللقاء كاد الأهلي أن يحرز أول أهدافه في شباك محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، وذلك عندما سدد وليد سليمان ركلة حرة مباشرة من داخل منطقة جزاء الأحمر، لكن كرته لامست شباك الخصم من الخارج، ومرت إلى خارج الملعب.

بعد ذلك تمكن لاعبي الأحمر الأهلاوي من السيطرة على وسط الميدان، لكن دون أي خطورة حقيقية تذكر على المرمى الدجلاوي.

في الدقيقة 22 كاد وليد سليمان أن يفتتح أول أهداف الأهلي أمام وادي دجلة، وذلك إثر انفراده بمرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوي، لكن الأخير خرج بالوقت المناسب من مرماه، وتصدى لتسديدة سليمان من داخل منطقة جزاء.

وفي الدقيقة 23 سدد مهاجم وادي دجلة إبراهيما نداي تصويبة صاروخية من داخل منطقة جزاء الأهلي، لكن كرته مرت أعلى محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر.

بعد ذلك تبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان، وفي الدقيقة 32 سدد سيد سالم لاعب وادي دجلة تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء الأهلي، لكن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأهلاوي، تمكن من السيطرة على الكرة، وأمسكها بطريقة مميزة.

وفي الدقيقة 34 سدد محمد محمود لاعب وادي دجلة تسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء الأحمر، لكن الشناوي حارسم مرمى الأحمر تصدى للكرة ببراعة، وأخرجها إلى ركنية.

بعد ذلك انتقلت السيطرة، والاستحواذ على اللقاء إلى وادي دجلة، والذي نجح لاعبيه في الوصول إلى مرمى الأهلي في أكثر من مناسبة، لكن دون أن تكون لـ تلك الكرات أي فرص خطيرة من شأنها تغيير نتيجة اللقاء.

وفي الدقيقة 43 كاد محمود مرعي مدافع دجلة أن يحرز هدفاً لدجلة، وذلك بعدما سدد رأسية قوية من داخل منطقة جزاء الأهلي، لكن كرته مرت أعلى محمد الشناوي حارس الأحمر.