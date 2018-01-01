بالصور.. اعتراض "أزارو" يتلف إعلانات ملعب السلام

تسبب اعتراض المغربي أزارو على حكم لقاء الأهلي ووادي دجلة والتسديدة القوية التي قام بها عقب احتساب خطأ عليه في إتلاف أحد الإعلانات المحيطة بملعب السلام.

واعتراضا على حكم اللقاء محمد الحنفي سدد أزارو الكرة بقوة في الإعلان المحيط بالملعب ما تسبب في إتلافه، ما استدعى تدخل مسؤولو ملعب السلام بين شوطي اللقاء وقاموا بإصلاحه مجددا.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق وادي دجلة، على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد 2018-2019، ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز الثاني له في البطولة بعد فوزه في الجولة الماضية على المصري بعد أن تعادل مع الإسماعيلي في الأسبوع الأول، محتلا المركز السادس برصيد 4 نقاط، على الجانب الآخر، يسعى وادي دجلة لتحقيق انتصاره الأول في الموسم الجديد وذلك بعد تعرضه للخسارة في الجولتين الماضيتين أمام بتروجت والجونة، فيما تعادل في الجولة الافتتاحية مع الداخلية، ليحتل المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.