«أوين»: دجلة كان الأخطر أمام الأهلي الأفضل بأفريقيا.. و«أزارو» أضاع أهداف محققة

أشاد أسطورة كرة القدم الإنجليزية، وفريق ليفربول الأسبق مايكل أوين بالمواجهة التي جمعت فريقي الأهلي، ووادي دجلة بالجولة الثالثة من الدوري العام، والتي انتهت نتيجتها بانتصار الأحمر بهدف نظيف.

وقال أوين في تصريحات تليفزيونية عقب مواجهة الأهلي، ودجلة: "أرى أفريق وادي دجلة كان الأخطر تماماً خاصة في الشوط الأول أمام الأهلي الأفضل تماماً بالقارة الأفريقية، وتمكنوا من السيطرة على هذا الشوط بالكامل، فيما امتلك الأحمر مفاتيح السيطرة، والاستحواذ على الشوط الثاني بأكمله".

وتابع "أعجبت للغاية بنشاط المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، فهو يتحرك طوال الوقت بكرة أو بدون كرة، لكن عابه إضاعة العديد من الأهداف المحققة أمام دجلة".