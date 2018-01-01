«كارتيرون»: دجلة قدم مبارة كبيرة.. والدوري المصري الأفضل بأفريقيا والشرق الاوسط

تحدث الفرنسي كارتيرون عن فوز فريقه على دجلة في الجولة الثالثة اليوم من الدوري بهدف دون رد.

وقال «كارتيرون» خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: "دجلة قدم مباراة قوية، وكبيرة، وأهنئهم على المستوى الذي ظهروا به في لقاء اليوم".

وتابع: "الشوط الأول أصابنا الإرهاق، لكن في الشوط الثاني تحسن الأداء، وأهدرنا 5 فرص مجققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة".

وواصل: "هبوط المستوى بعد لقاء الترجي أمر طبيعي لأننا قدمنا لقاء قوي، ولذلك من الطبيعي أن يحدث إرهاق بدني، وكذلك ضغوط نفسية، وفي النهاية لم نقع في فخ الهزيمة أو التعادل وحققنا الفوز بعد الانتصار على الفريق التونسي".

وأردف: "فضلت الحفاظ على السولية، خاصة وأنه كان يشتكي من الإصابة قبل لقاء الترجي، ولذلك شارك اليوم كبديل".

واختتم: "سنطبق التدوير بشكل جزئي، أرحنا اليوم سعد سمير، وكذلك السولية شارك كبديل، أرى أن ناصر ماهر يتطور مستواه تدريجياً مع توالي المباريات، وحاولت الحفاظ عليه بالتغيير بسبب الإرهاق الذي أصابه، الدوري مصر في غاية القوة، وأرى أنه الأفضل في أفريقيا، والشرق الأوسط دون منازع، وهذا الموسم سيكون استثنائياً للغاية".