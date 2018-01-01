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«أوين»: «الشناوي» يستحق التواجد بـ «البريميرليج».. ولا أتمني انتقال «صلاح» للريال

أمس PM 10:36
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«أوين»: «الشناوي» يستحق التواجد بـ «البريميرليج».. ولا أتمني انتقال «صلاح» للريال

أوين

أشاد أسطورة كرة القدم الإنجليزية، وفريق ليفربول بمستوى الثنائي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ومحمد عبد المنصف حارس وادي دجلة، وذلك على هامش تحليله المواجهة التي جمعت الأحمر، ودجلة بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت نتيجتها بانتصار العملاق الأهلاوي بهدف نظيف.

وقال أوين في تصريحات تليفزيونية: "أرى أن حارسي مرمى الأهلي، ووادي دجلة ظهروا بشكل رائع اليوم طيلة أحداث اللقاء، وتمكنوا من التصدي للعديد من الكرات الخطيرة، والأهداف المحققة ببراعة مطلقة".

وتابع: "أعتقد أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، مميز للغاية، ويمتلك جميع المؤهلات، والمقومات التي تؤهله للعب بدوري كبير بحجم الدوري الإنجليزي الممتاز، فهو مميز للغاية على الصعيد الفني، ويمتلك طول فارع، والأهم أنه حارس مرمى دولي".

وواصل "صلاح لاعب رائع للغاية، وهو نجم ليفربول الأول، ولا أتمنى بأي حال من الأحوال انتقاله إلى ريال مدريد".

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