7 محترفين فى دائرة الخطر بالمنتخب ومثلهم ضمنوا البقاء مع «أجيرى»

ظهر المحترفون المصريون فى الدوريات الأوروبية والعربية المختلفة بحالة تباين فى المستوى مع بداية انطلاق الموسم الكروى الجديد 2018-2019، البعض تألق، وقاد فريقه لتحقيق الانتصارات فى ظل المشاركة الأساسية فى غالبية المباريات، فيما يعانى البعض الآخر مع أنديتهم من الاستبعاد من قائمة المباريات أو جلوسه على مقاعد البدلاء أو الغياب بداعى الإصابة، لتمثل جميعها حالة قلق داخل الجهاز الفنى الجديد للفراعنة جعلت أجيرى المدير الفنى للمنتخب يشدد على أنه لن يضم للفريق من المحترفين إلا اللاعب الذى يشارك فى المباريات فقط.

وحسب تصريحات ورؤية المدير الفنى، يطارد الاستبعاد والخروج من صفوف الفراعنة ما يقرب من 7 لاعبين، فيما ضمن مثلهم أيضاً الوجود مع المدير الفنى الجديد فى قائمة الفراعنة التى ستشارك أمام النيجر المقرر لها 8 سبتمبر فى تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

«صلاح» يواصل التألق فى إنجلترا

يقدم محمد صلاح مستوى رائعاً مع فريقه ليفربول الإنجليزى فى الموسم الجديد، ما يجعله أول المحترفين المنضمين لصفوف مصر فى مواجهة النيجر، دون أدنى شك، خاصة أن المنتخب الوطنى يعتمد عليه كثيراً فى قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات، وينتظر حضوره فى اللقاء المقبل أملاً فى الظفر بأول ثلاث نقاط تمكنه من المنافسة على بطاقة التأهل لأمم أفريقيا 2019، خاصة أن الفراعنة سقطوا فى المواجهة الأولى بالتصفيات أمام تونس بهدف للاشىء. واستطاع صلاح الإعلان عن نفسه مبكراً فى إنجلترا بعدما تمكن من قيادة الريدز لتحقيق أول ثلاث نقاط بالدورى الإنجليزى وتسجيله هدفاً فى مباراته الأولى أمام وست هام يونايتد، كما تم اختيار «صلاح» فى التشكيل المثالى للجولة الأولى من البريميرليج من هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، كما جاء «مومو» ثانى أفضل لاعب فى المباراة حسب موقع «هوسكورد»، حيث حصل الفرعون على «8 على 10»، ليكون أداء اللاعب البارز السبب فى قدومه لمعسكر المنتخب لمباراة النيجر.

أداء قوى مع العين

يقدم حسين الشحات أداءً قوياً مع فريقه العين الإماراتى، خلال الفترة الحالية، ليواصل اللاعب الأداء المميز الذى بدأ به مشواره مع الفريق منذ انضمامه إليه فى الموسم الماضى قادما من مصر المقاصة، ورغم عدم انطلاق البطولات المحلية فى الإمارات، فإن الشحات ظهر مع العين فى البطولة العربية وقدم مستوى طيباً رغم خروج الفريق من البطولة على يد وفاق سطيف الجزائرى، كما أن الشحات يستعد حالياً لخوض أول لقاءاته الرسمية أمام الوحدة فى السوبر الإماراتى الأسبوع المقبل، ويعد الشحات من بين اللاعبين المتوقع دخولهم فى قائمة الفراعنة للقاء النيجر بعدما أشاد به هانى رمزى، المدرب المساعد لأجيرى، وقدم تقريراً للمدرب المكسيكى حول اللاعب موصياً بضمه لقائمة الفراعنة فى المواجهة المقبلة.

«عبدالشافى» يحجز مكاناً بالخبرة

حجز محمد عبدالشافى، لاعب أهلى جدة السعودى، مكاناً فى قائمة المنتخب الوطنى لمباراة النيجر، بسبب الخبرة التى يتمتع بها اللاعب وعدم وجود بديل فى مركز الظهير الأيسر الذى يشغله شيفو فى الوقت الحالى، إضافة إلى ضيق الوقت على إيجاد لاعب آخر فى المركز نفسه، ما جعله مرشحاً لخوض اللقاء المقبل بصفة أساسية، كما أن اللاعب ظهر بأداء جيد مع فريقه فى المباريات الودية استعدادا للموسم الكروى الجديد، كما أن عبدالشافى هو أكثر لاعب بالدورى السعودى استطاع لعب عرضيات صحيحة فى الموسم الماضى بواقع 12 عرضية.

«تريزيجيه» ظهور مميز فى بداية الموسم

بدأ محمود حسن تريزيجيه موسمه الجديد مع فريقه «قاسم باشا التركى» بأداء جيد وساهم فى إحداث الفارق مع ناديه فى أولى مبارياته بالدورى التركى، بعد أن نجح مع زملائه فى قيادة الفريق لتحقيق أول ثلاث نقاط على حساب ريزا سبور بالفوز 3-2، ورغم عدم تسجيل تريزيجيه لأى هدف خلال اللقاء إلا أنه واحد من قوام الفريق الأساسى الذى خاض اللقاء كاملاً واستطاع بفضل تمريراته الصحيحة شن عدد كبير من الهجمات على مرمى الخصم مما أسهم فى جلب نقاط المباراة.

وأسهم تريزيجيه فى تحويل قاسم باشا تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية، ووصلت دقة التمريرات لنسبة 68%، وقام بمراوغتين، وبفضل أدائه الجيد مع فريقه منذ العام الماضى جعل عدداً من الأندية ترغب فى ضمه منها مارسيليا الفرنسى وإنتر ميلان الإيطالى، ليكون اللاعب أحد اللاعبين المنتظر وجودهم فى لقاء النيجر.

بداية موفقة مع أستون فيلا

يقترب أحمد المحمدى، الظهير الأيمن لنادى أستون فيلا الإنجليزى، من الدخول فى قائمة الفراعنة لمباراة النيجر، حيث يشارك اللاعب بصفة أساسية فى مباريات فريقه منذ انطلاق الموسم الجديد، ومساهمته خلال هذه المواجهات فى صنع الفارق، حيث يعتمد عليه ستيف بروس، مدرب أستون فيلا، كثيراً فى الناحية اليمنى والاستفادة من خبرته الكبيرة فى الدورى الإنجليزى، وخلال مشاركاته السابقة ظهر اللاعب بمستوى طيب، كما أسهم فى تأهل فريقه للدور الثانى بكأس الرابطة الإنجليزية.

«وردة» على رادار «المكسيكى»

ظهر عمرو وردة، لاعب باوك اليونانى، بشكل طيب مع فريقه خلال المواجهات التأهيلية لبطولة دورى أبطال أوروبا «الشامبيونزليج» فى الموسم الجديد، وساهم فى وضع فريقه بالمباراة المؤهلة لدور المجموعات بالبطولة والتى يخوضها أمام بنفيكا البرتغالى، ورغم جلوس اللاعب بديلاً فى اللقاءات السابقة لفريقه فإن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى يدرس الاستعانة به فى لقاء النيجر، كون اللاعب قدم أداءً جيداً فى مباريات كأس العالم 2018، فضلاً عن تعويضه لغياب عبدالله السعيد المصاب.

«حجازى» صمام أمان وست بروميتش

يقدم أحمد حجازى مستوى قوياً مع وست بروميتش ألبيون فى منافسات دورى الدرجة الأولى الإنجليزى «التشامبيونشيب»، كان آخرها مساهمته فى اكتساح فريقه لكوينز بارك رينجرز بسباعية مقابل هدف واحد، وظهر اللاعب بأداء قوى فى مباريات فريقه منذ انطلاق الموسم الجديد ووجوده بشكل أساسى فى جميع المباريات ووضع فريقه فى المركز الثالث بالدورى، كما قدم مستوى قوياً رفقة فريقه فى أولى مبارياته بكأس الرابطة الإنجليزية وقيادته للدور الثانى بالبطولة، ليحجز المدافع المصرى مكاناً فى قائمة الفراعنة لمواجهة النيجر.