«كارتيرون» يعد البدلاء بالحصول على فرصة في مواجهة حرس الحدود

نقلاً عن العدد الورقي

وعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الأحمر بمنح الجميع الفرصة خلال الفترة المقبلة فى ظل ضغط المباريات وتنوع المنافسات التى يشارك فيها الأحمر بين الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا والبطولة العربية، وكذلك كأس مصر، مشدداً فى الوقت نفسه أن الاجتهاد فى التدريبات والتركيز فى تنفيذ التعليمات هو معياره الأول فى الاختيارات.

يأتى ذلك بعدما حقق الفريق الأحمر فوزاً هاماً على وادى دجلة بهدف نظيف سجله البديل صلاح محسن، وهو ما انتهزه كارتيرون للتأكيد على ضرورة الاجتهاد فى التدريبات حتى يكون أى لاعب جاهزاً فى حالة حاجة الفريق إليه.