الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

أحمد موسى: أجبرت على الانتقال إلى النصر السعودي وكنت اتمنى البقاء في الـ«بريميرليج»

«برشلونة» يكشف مدة غياب حارسه بسبب الإصابة

«جروس» يشرف علي البرنامج التأهيلي لمدافع الزمالك

«كوكا» يستعد للظهور الأول مع أوليمبياكوس أمام بيرنلي بالدوري الأوروبي

عاجل| «أجيري» يعلن اختيار 13 محترفا لمباراة النيجر.. وعودة «الشحات وغزال»

منذ 49 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور
عاجل| «أجيري» يعلن اختيار 13 محترفا لمباراة النيجر.. وعودة «الشحات وغزال»

المنتخب الوطني

أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أسماء 13 لاعبا محترفا في الخارج للانضمام إلى صفوف الفريق لخوض مباراة النيجر المقرر اقامتها بستاد الجيش ببرج العرب يوم 8 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية.

واللاعبون المختارون هم:

محمد عواد ( الوحدة السعودي ) ، أحمد حجازي ( وست بروميتش الإنجليزي ) ، محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) ، محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) ، سام مرسي ( ويجان الإنجليزي ) ، رمضان صبحي ( هيدرسفيلد الإنجليزي ) ، أحمد المحمدي ( أستون فيلا الإنجليزي ) ، عمرو طارق ( أرولاند سيتي الأمريكي ) ، علي غزال ( فانكوفر الكندي ) ، محمود حسن تريزيجيه ( قاسم باشا التركي ) ، عمرو وردة ( باوك اليوناني ) ، أحمد حسن كوكا ( أوليمباكوس اليوناني ) ، حسين الشحات ( العين الإماراتي ).

ومن المقرر أن يعلن أجيري أسماء اللاعبين المختارين من الدوري المصري في وقت لاحق.

أخبار متعلقة

«المحمدي» يشارك في تعادل أستون فيلا أمام برينتفورد

«المحمدي» يشارك في تعادل أستون فيلا أمام برينتفورد
رسمياً.. أنور غازي إلى أستون فيلا

رسمياً.. أنور غازي إلى أستون فيلا

«المحمدي» أساسياً بمواجهة أستون فيلا وبرينتفورد

أعلن الجهاز الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، والمحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري أحمد المحمدي تشكيلة فريقه لمباراته اليوم أمام برينتفورد بالجولة الرابعة من

أستون فيلا يتعادل مع إبسويتش تاون بمشاركة «المحمدي»

تعادل فريق أستون فيلا مع نظيره إبسويتش تاون بنتيجة 1-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة ببطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

أخبار قد تعجبك

«جروس» يطالب لاعبى الزمالك بتجاهل تهديدات «مرتضى»

استطلاع رأى

  • أوليمبياكوس

    أوليمبياكوس

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • بيرنلي

    بيرنلي

الأكثر قراءة

خاص| كواليس مشادة إكرامي وعبدالمنصف في لقاء الأهلي "هتخربها يا وحش"

تركي آل الشيخ يمر بوعكة صحية.. ويعاتب مدحت شلبي

مؤمن زكريا يخرج عن صمته: الأزمة ليست فنية.. لا توجد فرصة جديدة
7 محترفين فى دائرة الخطر بالمنتخب ومثلهم ضمنوا البقاء مع «أجيرى»