عاجل| «أجيري» يعلن اختيار 13 محترفا لمباراة النيجر.. وعودة «الشحات وغزال»

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المنتخب الوطني
أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أسماء 13 لاعبا محترفا في الخارج للانضمام إلى صفوف الفريق لخوض مباراة النيجر المقرر اقامتها بستاد الجيش ببرج العرب يوم 8 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية.
واللاعبون المختارون هم:
محمد عواد ( الوحدة السعودي ) ، أحمد حجازي ( وست بروميتش الإنجليزي ) ، محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) ، محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) ، سام مرسي ( ويجان الإنجليزي ) ، رمضان صبحي ( هيدرسفيلد الإنجليزي ) ، أحمد المحمدي ( أستون فيلا الإنجليزي ) ، عمرو طارق ( أرولاند سيتي الأمريكي ) ، علي غزال ( فانكوفر الكندي ) ، محمود حسن تريزيجيه ( قاسم باشا التركي ) ، عمرو وردة ( باوك اليوناني ) ، أحمد حسن كوكا ( أوليمباكوس اليوناني ) ، حسين الشحات ( العين الإماراتي ).
ومن المقرر أن يعلن أجيري أسماء اللاعبين المختارين من الدوري المصري في وقت لاحق.
أوليمبياكوس
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08:00 PMالدوري الأوروبي
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