الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

اللعب المالي النظيف يضع «مبابي» على اعتاب ريال مدريد

ريال مدريد يخطط لاستعاده لاعبه من بايرن ميونيخ قبل إغلاق الميركاتو

الدوري الممتاز| مهمة سهلة نظريا للأهلي والزمالك.. ومباراة «الاتحاد والمصري» الأقوى

«فيدال» يشكك في ألقاب ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

3 أسباب وراء استبعاد «السعيد وشيكابالا وعبد الشافي» من المنتخب

اليوم PM 03:04
كتب: أحمد البكري
3 أسباب وراء استبعاد «السعيد وشيكابالا وعبد الشافي» من المنتخب

السعيد

أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أسماء 13 لاعبا محترفا في الخارج للانضمام إلى صفوف الفريق لخوض مباراة النيجر المقرر إقامتها بملعب برج العرب يوم 8 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية.

وكانت المفاجأة في القائمة استبعاد 3 لاعبين من العناصر الأساسية في المنتخب وهم عبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي، وفي التقرير التالي نستعرض أسباب استبعاد الثلاثي.

عبد الله السعيد لاعب أهلي جدة السعودي

جاء استبعاده بعد أن عانى من شد عضلى أدى إلى ابتعاده عن تدريبات فريقه خلال المرحلة الماضية، ولا يزال يعانى حتى الآن من هذه الإصابة، ليضطر الأهلى السعودى إلى استبعاده من قائمة الفريق فى البطولة العربية.

محمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة السعودي

جاء استبعاده لعدم يخوضه أي مباريات رسمية منذ شهر يونيو الماضي، حيث من المقرر أن ينطلق الدوري السعودي يوم 30 أغسطس الجاري.

 محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب أبولون اليونانى

جاء استبعاده بسبب عدم مشاركته في أي مباراة رسمية في الدورى اليونانى حتى الآن.

أخبار متعلقة

«أجيري» يواصل استكشاف اللاعبين.. و«رمزى» يتابع المحترفين

«أجيري» يواصل استكشاف اللاعبين.. و«رمزى» يتابع المحترفين
كواليس غضب ناصر ماهر من كارتيرون أمام دجلة بسبب أجيري

كواليس غضب ناصر ماهر من كارتيرون أمام دجلة بسبب أجيري

هاني رمزي: أجيري يرغب في تغيير طريقة لعب محمد صلاح مع المنتخب

المنتخب يستعد لمواجهة النيجر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون

عاجل| «أجيري» يعلن اختيار 13 محترفا لمباراة النيجر.. وعودة «الشحات وغزال»

أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أسماء 13 لاعبا محترفا في الخارج للانضمام إلى صفوف الفريق لخوض مباراة النيجر المقرر اقامتها بستاد

أخبار قد تعجبك

«جروس» يطالب لاعبى الزمالك بتجاهل تهديدات «مرتضى»

استطلاع رأى

  • أوليمبياكوس

    أوليمبياكوس

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • بيرنلي

    بيرنلي

الأكثر قراءة

خاص| كواليس مشادة إكرامي وعبدالمنصف في لقاء الأهلي "هتخربها يا وحش"

تركي آل الشيخ يمر بوعكة صحية.. ويعاتب مدحت شلبي

مؤمن زكريا يخرج عن صمته: الأزمة ليست فنية.. لا توجد فرصة جديدة
7 محترفين فى دائرة الخطر بالمنتخب ومثلهم ضمنوا البقاء مع «أجيرى»