3 أسباب وراء استبعاد «السعيد وشيكابالا وعبد الشافي» من المنتخب

أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أسماء 13 لاعبا محترفا في الخارج للانضمام إلى صفوف الفريق لخوض مباراة النيجر المقرر إقامتها بملعب برج العرب يوم 8 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية.

وكانت المفاجأة في القائمة استبعاد 3 لاعبين من العناصر الأساسية في المنتخب وهم عبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي، وفي التقرير التالي نستعرض أسباب استبعاد الثلاثي.

عبد الله السعيد لاعب أهلي جدة السعودي

جاء استبعاده بعد أن عانى من شد عضلى أدى إلى ابتعاده عن تدريبات فريقه خلال المرحلة الماضية، ولا يزال يعانى حتى الآن من هذه الإصابة، ليضطر الأهلى السعودى إلى استبعاده من قائمة الفريق فى البطولة العربية.

محمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة السعودي

جاء استبعاده لعدم يخوضه أي مباريات رسمية منذ شهر يونيو الماضي، حيث من المقرر أن ينطلق الدوري السعودي يوم 30 أغسطس الجاري.

محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب أبولون اليونانى

جاء استبعاده بسبب عدم مشاركته في أي مباراة رسمية في الدورى اليونانى حتى الآن.