جلسة بين جروس ولاعبي الزمالك وبرنامج بدني قوي في مران اليوم

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، بحضور أفراد الجهاز الفني بالكامل .

وتحدث جروس مع اللاعبين عن المرحلة المقبلة، وطالب اللاعبين بالتركيز الشديد لضمان المشاركة أساسيا في المباريات القادمة، كما شرح لهم بعض الأخطاء التي وقعوا فيها خلال الفترة الأخيرة .

ومن ناحية أخرى خاض الفريق برنامجا بدنيا تحت إشراف شيخ بوزيان مخطط الأحمال لتجهيزهم بشكل مناسب للفترة القادمة.

حرص جروس على متابعة اللاعبين وتوجيههم خلال المران، استعدادا لمباراة النجوم في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.