الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

سعد سمير والسولية يعودان للأهلي أمام الحدود

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة للقاء

خاص| عماد سليمان: تراجع نتائج الحدود لا يقلقني

رئيس العين:"كان هناك اتفاق على عودة الشحات للأهلي"

جلسة بين جروس ولاعبي الزمالك وبرنامج بدني قوي في مران اليوم

اليوم PM 07:24
كتب: محمود فؤاد
جلسة بين جروس ولاعبي الزمالك وبرنامج بدني قوي في مران اليوم

جروس

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، بحضور أفراد الجهاز الفني بالكامل .

وتحدث جروس مع اللاعبين عن المرحلة المقبلة، وطالب اللاعبين بالتركيز الشديد لضمان المشاركة أساسيا في المباريات القادمة، كما شرح لهم بعض الأخطاء التي وقعوا فيها خلال الفترة الأخيرة .

ومن ناحية أخرى خاض الفريق برنامجا بدنيا تحت إشراف شيخ بوزيان مخطط الأحمال لتجهيزهم بشكل مناسب للفترة القادمة.

حرص جروس على متابعة اللاعبين وتوجيههم خلال المران، استعدادا لمباراة النجوم في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

أخبار متعلقة

«مرتضى» يناشد «السيسي» التدخل لحل مشاكل نادي الزمالك

«مرتضى» يناشد «السيسي» التدخل لحل مشاكل نادي الزمالك
الزمالك يواصل تدريباته لمواجهة نجوم المستقبل

الزمالك يواصل تدريباته لمواجهة نجوم المستقبل

تأكد جاهزية ثنائي الزمالك لمواجهة نجوم المستقبل

أصبح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أيمن حفني ومصطفى فتحي جاهزان بشكل تام للمشاركة في المباريات الرسمية بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي لحقت به

تعليمات خاصة لـ«مهاجمي» الزمالك استعدادًا لمواجهة نجوم المستقبل

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب النادي وذلك عقب العودة من الراحة التي حصلوا عليها عقب الفوز على

أخبار قد تعجبك

«جروس» يطالب لاعبى الزمالك بتجاهل تهديدات «مرتضى»

استطلاع رأى

  • أوليمبياكوس

    أوليمبياكوس

  • 1

    :

    1

    08:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • بيرنلي

    بيرنلي

الأكثر قراءة

خاص| كواليس مشادة إكرامي وعبدالمنصف في لقاء الأهلي "هتخربها يا وحش"

تركي آل الشيخ يمر بوعكة صحية.. ويعاتب مدحت شلبي

مؤمن زكريا يخرج عن صمته: الأزمة ليست فنية.. لا توجد فرصة جديدة
7 محترفين فى دائرة الخطر بالمنتخب ومثلهم ضمنوا البقاء مع «أجيرى»