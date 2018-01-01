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هاني رمزي يكشف السلبيات التي يراها أجيري في الدوري المصري

أمس PM 11:16
كتب: أحمد موسى
هاني رمزي يكشف السلبيات التي يراها أجيري في الدوري المصري

أجيري

تحدث هاني رمزي المدرب العام للمنتخب المصري عن السلبيات التي يراها خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بالدوري المصري.

وقال رمزي في تصريحاته لقناة أون سبورت:" أجيري أبدى استيائه من غياب الجماهير في الدوري المصري، بالإضافة إلى انخفاض معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين".

وأضاف رمزي:" كما علق أجيري على كثرة اللاعبين الأجانب في الدوري المصري وبالأخص في مركز الهجوم، حيث أن اللاعبين الذين كانوا يشاركوا مع الجهاز السابق أصبحوا غير أساسين".

وأشار رمزي إلى أن أجيري تعجب من طول العشب بالملاعب، مؤكدا أنه يجب أن يكون العشب قصير حتى يساعد اللاعبين على التحرك سريعا.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة النيجر في الثامن من سبتمبر المقبل في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

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