التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

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كارتيرون
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المديرعلى تشكيل الفريق الأحمر في لقاء حرس الحدود بالجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز اليوم.
ومن المتوقع أن ياتي تشكيل الأهلي كالتالي:حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: سعد سمير وكوليبالي وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وناصر ماهر، وإسلام محارب.
خط الهجوم: أزارو وأحمد حمودي"صلاح محسن".
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