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التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

اليوم PM 12:57
كتب: حسين غريب
التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

كارتيرون

 استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المديرعلى تشكيل الفريق الأحمر في لقاء حرس الحدود بالجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز اليوم.

ومن المتوقع أن ياتي تشكيل الأهلي كالتالي:حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: سعد سمير وكوليبالي وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وناصر ماهر، وإسلام محارب.

خط الهجوم: أزارو وأحمد حمودي"صلاح محسن".

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