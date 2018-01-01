التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

الدوري الممتاز| مهمة سهلة نظريا للأهلي والزمالك.. ومباراة «الاتحاد والمصري» الأقوى

تشهد المرحلة الرابعة من الدوري المصري لكرة القدم مهمة سهلة بالنسبة الى الفريقين الكبيرين الأهلي الذي يحل الجمعة ضيفا على حرس الحدود العائد الى النخبة، والزمالك