الدوري الممتاز| «الشامي وميندوجا» يقودان الإسماعيلي أمام المقاصة

أعلن الجزائري خير الدين مضوي، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، عن تشكيل الفريق لمواجهة نادي مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الرباعة من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عصام الحضرى

الدفاع: طارق طه – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – محمد هاشم

الوسط: نادر رمضان – محمد صادق – حسنى عبدربه

الهجوم: لسعد الجزيرى – محمد الشامى - كريستوفر ميندوجا