الدوري الممتاز| «الشامي وميندوجا» يقودان الإسماعيلي أمام المقاصة

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الإسماعيلي
أعلن الجزائري خير الدين مضوي، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، عن تشكيل الفريق لمواجهة نادي مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الرباعة من الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عصام الحضرى
الدفاع: طارق طه – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – محمد هاشم
الوسط: نادر رمضان – محمد صادق – حسنى عبدربه
الهجوم: لسعد الجزيرى – محمد الشامى - كريستوفر ميندوجا
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