حمودي وصلاح محسن يقودان هجوم الأهلي أمام الحدود.. وعودة إكرامي

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الأهلي
أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه حرس الحدود في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:"
حراسة المرمى:شريف إكرامي.
خط الدفاع: ساليف كوليبالي، سعد سمير، أيمن أشرف، محمد هاني.
خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، علي معلول.
خط الهجوم: صلاح محسن، أحمد حمودي، وليد ازارو.
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