حمودي وصلاح محسن يقودان هجوم الأهلي أمام الحدود.. وعودة إكرامي

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه حرس الحدود في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:"

حراسة المرمى:شريف إكرامي.

خط الدفاع: ساليف كوليبالي، سعد سمير، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، علي معلول.

خط الهجوم: صلاح محسن، أحمد حمودي، وليد ازارو.