الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

10 دقائق| ضغط من حرس الحدود.. وتراجع أهلاوي

تدريبات خاصة لمهاجمي وصناع ألعاب الزمالك

بالصور| عناق حار بين لاعبي الأهلي وحرس الحدود قبل المباراة

«الرئيس ويا» يمنح فينجر ولوروا أرفع وسام شرف في ليبيريا

حمودي وصلاح محسن يقودان هجوم الأهلي أمام الحدود.. وعودة إكرامي

اليوم PM 08:02
كتب: حسين غريب
حمودي وصلاح محسن يقودان هجوم الأهلي أمام الحدود.. وعودة إكرامي

الأهلي

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه حرس الحدود في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:"

حراسة المرمى:شريف إكرامي.

خط الدفاع: ساليف كوليبالي، سعد سمير، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، علي معلول.

خط الهجوم: صلاح محسن، أحمد حمودي، وليد ازارو.

 

أخبار متعلقة

70دقيقة| حسام حسن يدفع بكل أسلحته الهجومية.. ونزول أيمن أشرف بديلا لماهر

70دقيقة| حسام حسن يدفع بكل أسلحته الهجومية.. ونزول أيمن أشرف بديلا لماهر
سر تغيير أيمن أشرف بدلا من ناصر ماهر أمام المصري

سر تغيير أيمن أشرف بدلا من ناصر ماهر أمام المصري

أيمن أشرف: الظهير الأيسر مركزي المفضل.. وجاهز للعب في أي مكان مع الأهلي

أكد أيمن أشرف، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مباراة الترجي التونسي المقبلة، مشددا على تركيزه هو وزملاؤه لحصد الثلاثة نقاط.

أيمن أشرف: قدمنا لقاء قوي أمام الترجي.. ومنعنا خطورة الفريق التونسي

أبدى أيمن أشرف، مدافع الأهلي، سعادته بالفوز على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف اليوم الجمعة بالجولة الخامسة للمجموعة ألأولى بدوري أبطال أفريقيا.

أخبار قد تعجبك

حوار| «ماكلير»: «صلاح» رائع لكن لا يستطيع منافسة «ميسي»

استطلاع رأى

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • -

    :

    -

    08:30 PM

    الدوري الألماني
  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 1

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري المصري
  • إنبي

    إنبي

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • 1

    :

    0

    06:15 PM

    الدوري المصري
  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • حرس الحدود

    حرس الحدود

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري المصري
  • الأهلي

    الأهلي

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ يمر بوعكة صحية.. ويعاتب مدحت شلبي

مؤمن زكريا يخرج عن صمته: الأزمة ليست فنية.. لا توجد فرصة جديدة

إدارة الزمالك تُبلغ «جروس» بالقرار الأخير بشأن لقاء «النجوم» بالدوري
الأهلى يسعى لتجاوز «الحدود» والحفاظ على قمة الدوري