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بالفيديو| صلاح محسن يتقدم للأهلي بالهدف الأول في شباك الحدود بخطأ قاتل من مسعد عوض

أمس PM 10:28
كتب: إسلام حجازي
بالفيديو| صلاح محسن يتقدم للأهلي بالهدف الأول في شباك الحدود بخطأ قاتل من مسعد عوض

الأهلي

أحرز صلاح محسن لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه في شباك حرس الحدود بالدقيقة 63، خلال المباراة المقامة بينهما على ستاد المكس بالأسكندرية، خلال منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

واستغل صلاح محسن تمريرة بالخطأ من مسعد عوض ليسكنها جناح الأهلي في الشباك محرزا الهدف الأول للمارد الأحمر في الفرصة الأولى للقلعة الحمراء.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ 16 بنقطة وحيدة.

  

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