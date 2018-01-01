بالفيديو| صلاح محسن يتقدم للأهلي بالهدف الأول في شباك الحدود بخطأ قاتل من مسعد عوض

أحدث الأخبار
الأهلي
أحرز صلاح محسن لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه في شباك حرس الحدود بالدقيقة 63، خلال المباراة المقامة بينهما على ستاد المكس بالأسكندرية، خلال منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.
واستغل صلاح محسن تمريرة بالخطأ من مسعد عوض ليسكنها جناح الأهلي في الشباك محرزا الهدف الأول للمارد الأحمر في الفرصة الأولى للقلعة الحمراء.
ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ 16 بنقطة وحيدة.
أرسنال
-
:
-
04:00 PMالدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
هيديرسفيلد تاون
-
:
-
04:00 PMالدوري الإنجليزي
كارديف
باريس سان جيرمان
-
:
-
05:00 PMالدوري الفرنسي
أنجيه
يوفنتوس
-
:
-
06:00 PMالدوري الإيطالي
لاتسيو
ليفربول
-
:
-
06:30 PMالدوري الإنجليزي
برايتون
بلد الوليد
-
:
-
10:15 PMالدوري الأسباني
برشلونة
تعليقات الفيسبوك