إكرامي لحكم مباراة حرس الحدود: «هنلعب بكرة بلاستيك ولا إيه؟»

سادت حالة من الاستياء بين لاعبي النادي الأهلي بسبب وزن الكرة التي يلعب بها لقاء حرس الحدود، المقام على ستاد المكس بالإسكندرية.

ووجه شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي رسالة إلى حكم المباراة قائلًا " إحنا لاعيبة كبار يا كابتن هنلعب بكرة بلاستيك ولا إية".

ويحل الأهلي ضيفا على ملعب المكس بالإسكندرية لملاقاة حرس الحدود في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري، ويأمل المارد الأحمر في مواصلة الانتصارات بالبطولة المحلية قبل مواجهة كمبالا سيتي بدوري الأبطال يوم الثلاثء المقبل، بينما يسعى عماد سليمان مدرب الفريق العسكري للخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب في ظل تذيله ترتيب البطولة بصحبة طلائع الجيش ووادي دجلة.