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فيديو| الدماء تسيل.. إصابة أزارو والشيبيني بعد تصادم قوي

اليوم PM 09:39
كتب: إسلام حجازي
فيديو| الدماء تسيل.. إصابة أزارو والشيبيني بعد تصادم قوي

أزارو

تعرض محمد الشبيني مدافع فريق حرس الحدود ووليد أزارو مهاجم النادي الأهلي للإصابة، خلال المباراة المقامة بينهما على ستاد المكس بالإسكندرية.

ونزف الدماء من الثنائي، بعدما اصطدما ببعض، مما استدعى الطاقم الطبي من الفريقين بالنزول، لمعالجتهما.

وضمد الجهاز الطبي الجراح للثنائي ليستكملا المباراة.

ويحل الأهلي ضيفا على ملعب المكس بالإسكندرية لملاقاة حرس الحدود في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري، ويأمل المارد الأحمر في مواصلة الانتصارات بالبطولة المحلية قبل مواجهة كمبالا سيتي بدوري الأبطال يوم الثلاثء المقبل، بينما يسعى عماد سليمان مدرب الفريق العسكري للخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب في ظل تذيله ترتيب البطولة بصحبة طلائع الجيش ووادي دجلة.

   

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