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شوط أول سلبي بين الأهلي وحرس الحدود

اليوم PM 09:51
كتب: حسين غريب
شوط أول سلبي بين الأهلي وحرس الحدود

الأهلي

انتهى الشوط الأول بين حرس الحدود والأهلي بتعادل الفريقين بدون أهداف خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب المكس بالإسكندرية في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

وكان حرس الحدود الطرف الأفضل في شوط المباراة الأول، وشكل العديد من الهجمات على مرمى الأهلي، بينما لم يظهر الخط الأمامي للمارد الأحمر نهائيا في الشوط الأول.

وتعرض وليد أزارو ومحمد الشبيني مدافع الحرس لإصابة قوية بعد اصطدام الثنائي مما أدى إلى نزول الجهاز الطبي للفريقين بعد نزيف الدماء لللاعبين.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر على التواجد في مقصورة ستاد المكس لمتابعة مباراة الأهلي أمام حرس الحدود في إطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد هاني رمزي المدرب العام رفقة أحد مساعدي المكسيكي خافيير أجيري، لمتابعة المباراة المقامة حاليا على ستاد المكس.

وتحصل وليد أزارو على بطاقة صفراء في الدقيقة 46 بعد تدخله العنيف على مدافع حرس الحدود.

 

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