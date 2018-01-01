إصابة أيمن أشرف.. وتغيير أول اضطراري للأهلي

تعرض أيمن أشرف، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة بمباراة فريقه أمام حرس الحدود، منعت لاعب الأحمر من استكمال المباراة التي تجمع بين الفريقين باستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري العام.

وأصيب لاعب الأهلي بكدمة في الحوض خلال الشوط الأول من المباراة ، وشارك في الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من استكمال اللقاء، ليخرج في الدقيقة 50 ويحل زميله ناصر ماهر بديلا له.