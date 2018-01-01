بالفيديو| علي معلول يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك الحدود

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علي معلول
سجل على معلول الهدف الثاني للأهلي في شباك حرس الحدود من ركلة جزاء في الدقيقة 69.
وتحصل وليد أزارو على ركلة جزاء في الدقيقة 67 بعد دفعه من جانب إيزاك موليم مدافع الحرس ليحتسب الحكم طارق مجدي ركلة جزاء سريعا، ليسددها الجناح التونسي في الشباك.
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