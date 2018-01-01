بالفيديو| الأهلي يتصدر الدوري «مؤقتًا» بعد عبور الحدود بهدفي «محسن ومعلول»

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا على حرس الحدود بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 63 أول أهداف النادي الأهلي، بعدما استغل صلاح محسن خطأ مسعد عوض حارس مرمى حرس الحدود، الذي أهدى الكرة للاعب المارد الأحمر ليسددها في الشباك مستغلا تقدم الحارس.

ثم في الدقيقة 67 احتسب طارق مجدي حكم المباراة ركلة جزاء لوليد أزارو لاعب النادي الأهلي، بعد تدخل من إيزاك موليم، ليسددها علي معلول معلنة الهدف الثاني للمارد الأحمر.

وحاول حرس الحدود تقليص النتيجة من خلال العديد من الكرات، كان أقربها رأسية عبدالعزيز إمام ولكن تصدى لها شريف إكرامي.

وشهدت المباراة تدخلات عنيفة من جانب اللاعبين، حيث تعرض أزارو مهاجم الأهلي ومحمد الشيبيني مدافع الحدود، لجرح قطعي في الرأس بعدما تداخلا في كرة مشتركة، ليتلقى الثنائي الإسعافات ويكملا المباراة.

كما ألغى حكم المباراة طارق مجدي هدفًا للنادي الأهلي بعد تسلل على وليد أزارو، الذي استقبل تمريرة عمرو السولية ووضعها داخل الشباك.

وفي الدقيقة 84 أجرى عماد سليمان المدير الفني لحرس الحدود تبديلا جديدًا، بنزول إيدو موسيس بدلا من أحمد فليكس.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد النادي الأهلي عند النقطة العاشرة في صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند نقطة وحيدة، متذيلًا جدول المسابقة.