كارتيرون: الأهلي يعاني من الاجهاد والغيابات وأجرب أكثر من طريقة لعب

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الأهلي كان في أسواء حالاته في الشوط الأول، بسبب توالي المباريات خلال الفترة الماضية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وحرس الحدود: "الإجهاد أثر على الفريق بشكل كبير، واللاعبين الجدد الذين شاركوا في المباراة، يحتاجون إلى وقت للوصول إلى حالة الإنسجام التام".

وتابع: "عانينا من الغيابات اليوم مثل ميدو جابر ووليد والشناوي لأسباب مختلفة تراكم التعب والايقافات، وأحاول كل مباراة توفير بدلاء على نفس المستوى".

وأضاف: "أحاول تطبيق أكثر من ظريقة لعب، مثل مشاركة أيمن أشرف ومعلول، كذلك لعبت بصلاح محسن بجوار ازارو، وناصر قدم مجهود جيد خلال المباراة".